Del Poder Judicial a la extradición: así fue el ascenso y la caída de Celso Gamboa

Celso Gamboa Sánchez, nacido el 21 de abril de 1976 en Carmen de San José, proviene de una familia ligada al Derecho. Su madre, Cecilia Sánchez, fue ministra de Justicia entre 2015 y 2018. Con formación como licenciado en Derecho y una maestría en Criminología, inició su carrera en el Ministerio Público, donde se desempeñó como fiscal adjunto en provincias como Limón, Alajuela y San José.



Su salto a la política se dio en 2011, cuando fue nombrado viceministro de Seguridad durante la administración de Laura Chinchilla. A partir de ahí, su ascenso fue sostenido: en 2013 asumió la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y en 2014 fue designado ministro de Seguridad Pública en el gobierno de Luis Guillermo Solís (ver video adjunto de Telenoticias).



Durante su gestión, Gamboa destacó logros en materia de seguridad, como la reducción de delitos, el aumento en la inversión pública en seguridad y el decomiso de droga. Sin embargo, en 2015 renunció al ministerio para regresar al ámbito judicial como fiscal adjunto.



Un año después, fue nombrado magistrado de la Sala Tercera, convirtiéndose en el más joven en alcanzar ese cargo en la historia del país, con apenas 39 años.



No obstante, su carrera dio un giro en 2017 tras su vinculación con el caso conocido como "Cementazo". La polémica se intensificó luego de revelarse un viaje a Panamá, donde coincidió con el empresario Juan Carlos Bolaños, figura clave en ese escándalo. Gamboa alegó que el viaje tuvo motivos personales.



Ese mismo año, la Asamblea Legislativa votó mayoritariamente para destituirlo, convirtiéndolo en el primer magistrado removido por el Congreso costarricense.



Tras su salida del Poder Judicial, Gamboa se dedicó al ejercicio privado del Derecho, asumiendo la defensa de personas vinculadas a estructuras criminales, incluyendo casos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales. Entre estos figuran expedientes como el caso Turesky, el caso conocido como “Pancho Villa” y el operativo Redención, en los que defendió a imputados ligados a organizaciones criminales.



El 23 de junio del año anterior, Gamboa fue detenido a solicitud de autoridades estadounidenses, en el marco de un convenio bilateral con Costa Rica, para enfrentar cargos en ese país. Tras varios trámites judiciales, su extradición ya está en curso.



Así, quien fuera una figura clave en la institucionalidad costarricense ahora enfrenta un proceso judicial internacional, marcando uno de los giros más notorios en la historia reciente del país en materia de justicia y política.







