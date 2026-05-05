Del Monte anuncia cierre de cuatro fincas y despido de 850 personas por tipo de cambio

La empresa Fresh Del Monte anunció este martes el cierre de cuatro fincas bananeras y el despido de más de 850 trabajadores en la región Atlántica de Costa Rica.

La decisión, según confirmó la compañía, responde a las presiones sostenidas por la caída en el precio del dólar frente al colón y el aumento en los costos de producción.

El cierre de estas cuatro fincas equivale aproximadamente a 1.200 hectáreas de producción que dejarán el país.

“Este es un momento extremadamente difícil para nuestros equipos y para las comunidades de las que hemos formado parte durante muchos años. Más de 850 personas se ven afectadas, y reconocemos el impacto humano real que esto representa”, señaló Jorge Peláez, vicepresidente Senior de Fresh Del Monte para Colombia, Brasil, Ecuador y Centroamérica

Noticia en desarrollo.