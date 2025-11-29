Del avión al corazón de Alajuela: nace el City Tour que transforma la espera en experiencia

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) y la ciudad que lo acoge, AERIS Holding Costa Rica, gestor del aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó el Alajuela City Tour, una iniciativa que invita a los pasajeros con horas previas a su vuelo a descubrir los principales atractivos culturales e históricos del cantón central de la provincia.

El proyecto es impulsado en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela, la Municipalidad de Alajuela, la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Oficina de Información Turística de Alajuela y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, quienes unieron esfuerzos para celebrar la identidad alajuelense y dinamizar la economía local.

“El Alajuela City Tour busca ir más allá de la experiencia tradicional del pasajero. Queremos que quienes transitan por el aeropuerto descubran la historia, la cultura y la calidez de la ciudad que les da la bienvenida o los despide”, explicó Valeria Chanto, encargada de comunicación de AERIS.

El recorrido parte desde el aeropuerto y ofrece visitas guiadas a lugares emblemáticos como:

Monumento a Juan Santamaría

Boulevard Carlos Luis Fallas

Parque Central

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

Plaza Tomás Guardia

Durante el trayecto, los visitantes disfrutan de presentaciones de bailes folclóricos, degustación de cafés de especialidad y acompañamiento de estudiantes de Hospedaje y Gastronomía de la UTN, quienes actúan como guías y edecanes, fortaleciendo su formación académica con experiencia real.

Impulso a emprendedores y artesanos locales

Según agregaron, el tour también sirve para fomentar el encadenamiento con pequeños emprendedores y artesanos, quienes cuentan con espacios para exhibir y comercializar sus productos, como la Tienda de Artesanos Alajuelenses en la Plaza Tomás Guardia.

"Esta integración potencia la formalización de oficios, abre oportunidades laborales y diversifica la oferta cultural y turística de la ciudad. El compromiso con el turismo local permite que Alajuela deje de ser solo una ciudad de paso y se consolide como un destino cultural y gastronómico con identidad propia”, destacó a Teletica.com Karlina Guzmán, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Alajuela.

¿Qué incluye?

El paquete del Alajuela City Tour tiene un costo de $40 e incluye:

Transporte desde y hacia el aeropuerto

Acompañamiento de un actor–guía

Póliza de riesgos

Refrigerio

Fast Track al regreso al aeropuerto

Resguardo seguro del equipaje bajo protocolos de seguridad

El recorrido se ofrece todos los días en dos horarios: 10:00 a. m. y 3:00 p. m., facilitando que los pasajeros elijan el momento que mejor se ajuste a su itinerario. Los interesados pueden obtener más información en los stands ubicados en el lobby del aeropuerto.

Además, Guzmán también destacó que cualquier otro ciudadano que desee sumarse y participar de la iniciativa también lo puede hacer y adquirir el mismo paquete.