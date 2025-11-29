Del avión al corazón de Alajuela: nace el City Tour que transforma la espera en experiencia
Por tan solo $40 los viajeros que hagan escala, o bien, que tengan que esperar más de dos horas en el aeropuerto, podrán disfrutar del recorrido.
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) y la ciudad que lo acoge, AERIS Holding Costa Rica, gestor del aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó el Alajuela City Tour, una iniciativa que invita a los pasajeros con horas previas a su vuelo a descubrir los principales atractivos culturales e históricos del cantón central de la provincia.
El proyecto es impulsado en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela, la Municipalidad de Alajuela, la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Oficina de Información Turística de Alajuela y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, quienes unieron esfuerzos para celebrar la identidad alajuelense y dinamizar la economía local.
“El Alajuela City Tour busca ir más allá de la experiencia tradicional del pasajero. Queremos que quienes transitan por el aeropuerto descubran la historia, la cultura y la calidez de la ciudad que les da la bienvenida o los despide”, explicó Valeria Chanto, encargada de comunicación de AERIS.
El recorrido parte desde el aeropuerto y ofrece visitas guiadas a lugares emblemáticos como:
- Monumento a Juan Santamaría
- Boulevard Carlos Luis Fallas
- Parque Central
- Museo Histórico Cultural Juan Santamaría
- Plaza Tomás Guardia
Durante el trayecto, los visitantes disfrutan de presentaciones de bailes folclóricos, degustación de cafés de especialidad y acompañamiento de estudiantes de Hospedaje y Gastronomía de la UTN, quienes actúan como guías y edecanes, fortaleciendo su formación académica con experiencia real.
Impulso a emprendedores y artesanos locales
Según agregaron, el tour también sirve para fomentar el encadenamiento con pequeños emprendedores y artesanos, quienes cuentan con espacios para exhibir y comercializar sus productos, como la Tienda de Artesanos Alajuelenses en la Plaza Tomás Guardia.
"Esta integración potencia la formalización de oficios, abre oportunidades laborales y diversifica la oferta cultural y turística de la ciudad. El compromiso con el turismo local permite que Alajuela deje de ser solo una ciudad de paso y se consolide como un destino cultural y gastronómico con identidad propia”, destacó a Teletica.com Karlina Guzmán, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Alajuela.
¿Qué incluye?
El paquete del Alajuela City Tour tiene un costo de $40 e incluye:
- Transporte desde y hacia el aeropuerto
- Acompañamiento de un actor–guía
- Póliza de riesgos
- Refrigerio
- Fast Track al regreso al aeropuerto
- Resguardo seguro del equipaje bajo protocolos de seguridad
El recorrido se ofrece todos los días en dos horarios: 10:00 a. m. y 3:00 p. m., facilitando que los pasajeros elijan el momento que mejor se ajuste a su itinerario. Los interesados pueden obtener más información en los stands ubicados en el lobby del aeropuerto.
Además, Guzmán también destacó que cualquier otro ciudadano que desee sumarse y participar de la iniciativa también lo puede hacer y adquirir el mismo paquete.