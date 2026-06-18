Dekra reporta más de 400 mil vehículos pendientes de revisión técnica

Más de 400.000 vehículos permanecen pendientes de realizar la inspección técnica vehicular en Costa Rica durante el primer semestre del año, una situación que preocupa a las autoridades y que se ve agravada por la alta cantidad de conductores que reservan una cita y no se presentan.

Según datos de Dekra, empresa encargada de brindar el servicio, el 18% de las citas programadas terminan en ausencias, lo que significa que casi uno de cada cinco usuarios no acude el día y la hora asignados (ver video adjunto en la portada).

Esta práctica afecta la disponibilidad de espacios y retrasa el proceso para otros conductores que buscan cumplir con el requisito obligatorio.

Entre enero y junio de este año se realizaron 1.181.421 inspecciones vehiculares. Sin embargo, todavía permanecen pendientes 402.235 vehículos que no han completado la revisión.

Desde Dekra señalan que el ausentismo representa uno de los principales obstáculos para agilizar la atención y reducir la cantidad de automotores rezagados.