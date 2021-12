Dejar cargando su teléfono en la noche podría exponerlo a un incendio

Son muchas las personas que acostumbran a cargar sus teléfonos celulares durante la noche para que, al despertar, la batería esté al 100%.



Esto no solo afecta el rendimiento del móvil, sino que también expone a los usuarios a un posible incendio. El riesgo es mayor si se deja el teléfono sobre la cama o cerca de la almohada.

Es aún más peligroso cuando los cargadores no son originales o de un fabricante confiable. Por esa razón, no se recomienda comprar este tipo de dispositivos en la calle, ni aquellos que no cuenten con un certificado de seguridad.

Es importante que los cargadores se desconecten cuando no se estén usando, esta recomendación también aplica para los otros aparatos y electrodomésticos en casa.

Según los expertos del Cuerpo de Bomberos, as fallas o problemas en los sistemas eléctricos son una de las principales causas de incendios en nuestro país.

En Costa Rica se han presentado al menos dos incendios relacionados con cargadores de celular en los últimos 4 años.

