“Deja una huella profunda”: Reacciones tras la muerte de ex primera dama Lorena Clare

La muerte de Lorena Clare Facio, a los 82 años, generó múltiples reacciones en el ámbito político y social del país, donde figuras públicas coincidieron en resaltar su vocación de servicio y el impacto de su trabajo en poblaciones vulnerables.



El fallecimiento fue confirmado por su familia, que informó que la ex primera dama murió en paz tras una lucha de dos años contra un cáncer de páncreas. Clare fue esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y ejerció como primera dama entre 1998 y 2002.



El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera expresó su pesar y envió condolencias a la familia.

​“Lamento profundamente el fallecimiento de la señora ex primera dama (…) Doña Lorena deja tras de sí una profunda huella de amor por las y los costarricenses, en cuya atención y beneficio dedicó muchas de sus mejores horas”, manifestó.

En la Asamblea Legislativa, la diputada Carolina Delgado Ramírez también reaccionó a la noticia.

​ “Expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de doña Lorena Clare Facio (…) A sus familiares y amigos, les envío un abrazo solidario”, señaló.



Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupación en la que Clare tuvo una activa participación, destacaron su trayectoria y compromiso.

“Hoy despedimos a una mujer que dejó una huella significativa en la vida política del país. Su dedicación, firmeza de convicciones y vocación de trabajo fueron ejemplo para muchas personas”, indicaron en un comunicado oficial.





El político y excandidato presidencial por el PUSC, Juan Carlos Hidalgo, subrayó su trabajo con sectores vulnerables.

“Doña Lorena deja una huella profunda en Costa Rica. Su compromiso con las personas adultas mayores, con las personas con discapacidad y con las mujeres del país fue siempre genuino y generoso”, afirmó.





Por su parte, la ex primera dama y diputada electa Claudia Dobles Camargo recordó su legado en políticas públicas.

Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de doña Lorena Clare, una mujer profundamente comprometida con el bienestar de Costa Rica. Desde su labor como Primera Dama, impulsó valiosas iniciativas en favor de la niñez, la educación y las poblaciones más vulnerables…

— Claudia Dobles Camargo (@ClaudiaDobles) March 17, 2026

Clare será recordada por su impulso a iniciativas en favor de los derechos de las mujeres, la niñez y las personas adultas mayores, así como por su papel en el fortalecimiento de programas de salud y políticas sociales. Su legado, coincidieron distintas voces, permanecerá en las miles de vidas que impactó a lo largo de su trayectoria pública.







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