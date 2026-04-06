Déficit de hasta 70% en reservas de sangre tras Semana Santa pone en riesgo atención médica

Periodista: Jimena López.

Los bancos de sangre en Costa Rica enfrentan uno de sus momentos más críticos tras la Semana Santa, con una disminución de hasta un 70% en sus reservas, lo que compromete la atención de pacientes en todo el país.



La Semana Santa, tradicionalmente marcada por actividades religiosas, descanso y desplazamientos, también deja un impacto negativo en el sistema de salud: menos donantes y más accidentes (ver video adjunto en la portada).

Esta combinación ha provocado una caída significativa en la disponibilidad de hemocomponentes esenciales, necesarios para atender emergencias médicas, cirugías y tratamientos complejos.



Autoridades del banco de sangre advierten que la baja en las reservas puede poner en riesgo la vida de pacientes que dependen de transfusiones. Ante este escenario, insisten en que la donación voluntaria es un acto solidario clave que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



Para donar sangre, se requiere ser mayor de edad, estar en buen estado de salud, presentar identificación y cumplir con una serie de condiciones básicas que pueden consultarse en la página oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, cada donación puede salvar hasta cuatro vidas.



El llamado es urgente: donar sangre es un proceso rápido, seguro y hoy más necesario que nunca para sostener la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Puede encontrar más información sobre horarios en la página de la CCSS.



