Déficit de ₡8 mil millones impediría asignar nuevas pensiones no contributivas en 2024

16 de febrero de 2024, 9:40 AM

El Régimen de Pensiones No Contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comienza el 2024 con un déficit de ₡8.147 millones . Así lo dio a conocer Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la entidad, durante la sesión de Junta Directiva de este jueves.

“Si al final nos dijeran que no es posible, eso implicaría que no se puedan disponer de más recursos para poder cumplir con la meta de asignar pensiones, pero somos optimistas de que podamos cumplir”, explicó Barrantes.

En caso de no lograr tener el dinero faltante, la Gerencia recomienda no aumentar el monto de las pensiones no contributivas ni las del Programa de Parálisis Cerebral Profunda, y tampoco otorgar nuevas pensiones en lo que resta del año.