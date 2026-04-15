Defensoría visitó hotel donde se hospedan migrantes deportados por EE. UU.

La Defensoría de los Habitantes visitó el hotel capitalino donde se hospedan los migrantes deportados por EE. UU. y comprobó el estado de cada uno de ellos.



Se realizó una visita para verificar las condiciones en las que se encuentran las 25 personas migrantes que permanecen en el país.



Esto ocurre luego de que la entidad otorgara un plazo máximo de 24 horas a la Dirección General de Migración y Extranjería para informar sobre su ubicación y permitir una inspección en sitio.



La intervención se da en medio de cuestionamientos sobre la falta de información inicial brindada por las autoridades, lo que motivó la exigencia de transparencia por parte del órgano defensor.



Ahora, la Defensoría dará seguimiento a los hallazgos tras esta verificación, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población.

