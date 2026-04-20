Defensoría urge al presidente firmar ley contra estafas bancarias

El expediente 23.908, que establece la obligación de las entidades financieras de indemnizar a clientes víctimas de estafas bancarias, continúa a la espera de la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Han pasado 47 días desde su aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa y, hasta ahora, la iniciativa no ha sido firmada para su entrada en vigencia.

Este lunes, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado directo al mandatario para que proceda con la firma. Según la entidad, la demora mantiene en incertidumbre a cientos de personas afectadas.

La Defensoría, que participó como co-redactora del proyecto, asegura que esta ley representa un avance clave en la protección de los consumidores financieros. Además, advierte que las estafas no solo generan pérdidas económicas, sino también afectaciones en la salud física y mental de las víctimas, quienes incluso enfrentan procesos que pueden revictimizarlas.

Tras este pronunciamiento, se consultó a la bancada oficialista sobre una posible fecha para la firma; sin embargo, de momento no hay una respuesta oficial.

El proyecto fue presentado en 2023, tras múltiples reclamos de personas que perdieron sus ahorros sin recibir respuesta de las entidades financieras. Aunque enfrentó cuestionamientos de sectores bancarios y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), fue aprobado de forma unánime en el Congreso.



