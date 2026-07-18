Defensoría pide definir fecha de apertura de módulo para privadas de libertad en Puntarenas

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) solicitó al Ministerio de Justicia y Paz (DGAC-MJP) precisar cuándo entrará en funcionamiento el nuevo módulo para privadas de libertad —anunciado desde 2022— en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en Puntarenas.

El proyecto plantea el traslado inicial de 16 mujeres a la cárcel; sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha para iniciar operaciones.

Según la información brindada previamente al órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la apertura se prevé para el presente año, aunque sujeta a la disponibilidad de recursos.

De acuerdo con la Defensoría, es importante concretar el proyecto, debido a que actualmente el CAI Vilma Curling, en Desamparados, concentra una población de 978 mujeres, cifra que supera en un 37% la capacidad de sus instalaciones.

Ante esta situación, el ente pidió actualizar el cronograma del proyecto y detallar los avances pendientes para habilitar el espacio, entre ellos la instalación de un teléfono público, el traslado de alimentos desde la cocina del centro hasta el módulo y la disponibilidad de colchonetas y mobiliario.

Según las inspecciones realizadas por la Defensoría, el módulo dispone de condiciones materiales básicas para funcionar, entre ellas electricidad, dormitorios, comedor y áreas destinadas a talleres.

La apertura del módulo en Puntarenas también permitiría que algunas mujeres cumplan sus condenas más cerca de sus redes familiares y de sus hijos menores de edad.

Actualmente, además del Vilma Curling, el sistema penitenciario cuenta con módulos femeninos de capacidad reducida en Liberia y Pérez Zeledón.



Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una posición al Ministerio de Justicia.