Defensoría pide cuentas a Hospital San Carlos por dar cita a paciente para 2052

Un paciente del servicio de Ortopedia del Hospital San Carlos recibió su cita para 2052. Su caso es uno de los 10 que motivaron una intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) en ese centro médico.

Específicamente, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa requirió un informe al respecto al establecimiento de salud.

Como parte de la consulta, se solicitaron datos relacionados con asegurados que requieren valoración inicial, así como aquellos que esperan una cirugía, ya sea que no tengan una fecha asignada o se encuentren en listas de espera prolongadas.

La Defensoría catalogó el tiempo de espera como “desproporcionado e irrazonable”.

Dentro de los casos que han sido puestos en conocimiento de la institución están personas con citas asignadas para 2030, 2033, 2044, 2045, 2047, 2050 y 2052. Todos ellos son pacientes del servicio de Ortopedia, quienes esperan por una corrección que si no se realiza a tiempo puede traer consecuencias progresivas y graves, tanto en el plano físico, como en el psicológico, social y funcional, indicó el ente auxiliar del Congreso.

Para la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, los tiempos tan prolongados violentan el derecho a la salud y afectan gravemente la calidad de vida de los ciudadanos.

La jerarca agregó que el hecho de que personas tengan que esperar plazos tan amplios en el sistema de atención en salud, implica en sí mismo una inasistencia clínica, en el tanto los criterios de oportunidad, accesibilidad y calidad que rigen el servicio público, se ven quebrantados ante la falta de respuesta del ente prestatario a quien requiere del servicio.



Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).