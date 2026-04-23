Defensoría pide al INA aclarar pregunta sobre orientación sexual en registro de 'Hello Brete'

La solicitud de información personal en el proceso de matrícula del programa de inglés 'Hello Brete' llevó a la Defensoría de los Habitantes a intervenir y pedir explicaciones al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

De acuerdo con la directora del área de Igualdad y no Discriminación de la Defensoría de los Habitantes, Tatiana Mora, el ente defensor busca determinar si las preguntas incluidas en el formulario, particularmente aquellas relacionadas con condiciones de vulnerabilidad o características personales, son realmente necesarias para el acceso al programa.

'Hello Brete' es una estrategia del Gobierno a través del INA y Open English, que ofrece becas de inglés con la meta de mejorar la empleabilidad de hasta dos millones de personas en cuatro años.



La intervención de la Defensoría se da tras recibir denuncias y solicitudes de análisis por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de organizaciones y activistas de derechos humanos que cuestionan el manejo de información sensible en este programa.

Entre los datos que generan mayor inquietud figuran los vinculados a orientación sexual e identidad de género, por lo que se solicitó al INA sustentar técnicamente la pertinencia de su recolección.

“Al día de hoy, las autoridades del INA nos han pedido una ampliación del plazo para atender estas solicitudes, así que estaremos atentos y dándole seguimiento a esta situación”, indicó Mora.

También se pidió detallar qué tratamiento se le dará a esta información: cómo será almacenada, quién tendrá acceso a ella y con qué fines se utilizará dentro de la plataforma. Todo esto bajo el marco de la Ley N.º 8968, que establece las reglas para el manejo de datos personales en el país.

En esa misma línea, la Defensoría requirió conocer si el proceso de inscripción garantiza el consentimiento informado de las personas usuarias, tal como lo exige esa legislación, y si este consentimiento queda debidamente documentado.

Otro punto clave es si existe un protocolo institucional que regule la gestión de estos datos. La Defensoría solicitó copia de este instrumento y confirmar si fue inscrito ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) como lo establece la normativa vigente.

