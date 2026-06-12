Defensoría: Implementación prematura de ERP llevó a CCSS a contratar plazas por ₡1.300 millones

La implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue "prematura" y se llevó a cabo contra lo recomendado en criterios técnicos. Esa es la principal conclusión a la que llegó una investigación de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), cuyos resultados fueron dados a conocer la mañana de este viernes.

Dicha pesquisa hizo ocho hallazgos relacionados con la puesta en marcha de la plataforma tecnológica.

En primer lugar, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa apuntó que la entrada en operación del sistema el 2 de junio de 2025 respondió a una orden de la presidenta ejecutiva de la institución administradora de los servicios de salud, Mónica Taylor, y no a una validación técnica. El informe señala que existían advertencias previas sobre interfaces incompletas, migraciones parciales de datos y riesgos operativos.

También se apunta que la entidad que vela por la seguridad social entró en una "parálisis financiera y contable", ya que no pudo generar estados financieros y acumuló miles de facturas sin tramitar, lo que provocó atrasos en pagos, incapacidades y planillas.

La Defensoría también detectó problemas en la cadena logística. Las fallas entre sistemas impidieron conocer con precisión los inventarios durante varios meses y generaron discrepancias financieras.

Otro de los señalamientos se relaciona con el suministro de medicamentos. El informe concluye que el sistema no garantizó la trazabilidad total de fármacos, incluidos psicotrópicos, lo que obligó a aplicar controles manuales y afectó al menos un caso de entrega incompleta.

Además, la situación obligó a la Caja a contratar plazas temporales por más de ₡1.300 millones para realizar tareas que el sistema debía automatizar.

De igual forma, señaló una "fractura de la gobernanza" del proyecto, pues el ente auxiliar del Congreso detectó contradicciones sobre las responsabilidades de la Dirección del Plan de Innovación.

Tras la investigación, la Defensoría emitió cuatro recomendaciones a la Junta Directiva de la institución autónoma, para esclarecer las responsabilidades del caso, valorar los efectos de la implementación y establecer salvaguardas para futuros proyectos tecnológicos críticos.

La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca). El análisis incluyó informes técnicos de distintas gerencias de la entidad, reportes de la Auditoría Interna y documentación de la Dirección del Plan de Innovación.



Sobre el particular, Teletica.com solicitó una posición a la institución administradora de los servicios públicos de salud, que mediante su oficina de prensa respondió: