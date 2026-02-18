Defensoría evitó que mujer quedara en situación de abandono tras 220 días en hospital

La intervención de la Defensoría de los Habitantes evitó que una mujer en condición de abandono fuera egresada del Hospital Tomás Casas tras permanecer 220 días internada.

Según informó la institución, el caso originó una discusión interinstitucional con autoridades del centro médico y el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) para analizar la condición médica, social y jurídica de la habitante, quien, según su historial, tiene una discapacidad y sensibles condiciones de salud.

“Aunque médicamente contaba con condición de egreso, se determinó la necesidad de mantener su hospitalización, como medida de protección social, ante la inexistencia de una red familiar funcional y la presencia de factores de riesgo en su entorno.

“Durante la reunión, se expuso que un egreso sin acompañamiento adecuado la colocaría en una situación de alta vulnerabilidad, con riesgo para su integridad física y su vida, dada su limitada capacidad para la toma de decisiones y el autocuidado”, explicó la Defensoría.

Por esto, las autoridades evaluaron que, pese al reconocimiento de la autonomía personal como un principio rector en materia de discapacidad, en situaciones de alta complejidad “debe valorarse, de manera excepcional, la existencia de un riesgo real, cierto y debidamente comprobado para la vida, la integridad física o la salud de la persona”.

Ante esto, la Defensoría gestionó con Conapdis la urgente necesidad de que se interpusiera una medida cautelar ante el juzgado competente para autorizar el egreso de la habitante y su ubicación en una alternativa residencial adecuada, así como iniciar el proceso correspondiente de salvaguardia.



“El Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil, contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Osa acogió la medida solicitada; en consecuencia, el Conapdis coordinó con el centro hospitalario el traslado de la habitante a una residencia en la zona de Pérez Zeledón, garantizando así una respuesta institucional orientada a la protección integral de sus derechos humanos”, dijo la institución.



Las autoridades explicaron que ese traslado ya se realizó “en garantía de su protección integral y calidad de vida”.

