Defensoría estudia fallida licitación para nuevo hospital de Limón

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo que dar cuentas a la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) por el retraso que sufrirá el nuevo hospital de Limón.

El órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa ahora analiza las actuaciones de la institución administradora de los hospitales públicos del país en el concurso para el diseño, levantamiento y equipamiento del centro médico.



"Las gestión se presenta con los objetivos de fiscalizar la actuación administrativa, verificar la observancia de los principios de eficiencia, razonabilidad, transparencia y continuidad del servicio público; así como dar seguimiento oportuno a un proyecto esencial para la garantía del derecho al acceso a la salud de la población limonense", explicó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

El proyecto estaba para iniciar su construcción en 2027 y ser una realidad en 2029. Sin embargo, ninguna de las empresas precalificadas presentó ofertas para dejarse la licitación.

Con esto la obra se retrasaría al menos por un año ya que el proceso debe iniciar nuevamente

Ahora la Caja busca hacer más atractivo el proyecto.

Mientras tanto, la población debe seguir siendo atendida en la actual sede del Hospital Tony Facio, con sus problemas de infraestructura y hacinamiento