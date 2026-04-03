Defensoría advierte de inconsistencias en órdenes sanitarias de hogares para adultos mayores

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes encendió las alertas sobre la situación de los centros de larga estancia para personas adultas mayores en Costa Rica, al detectar inconsistencias en los datos oficiales y una débil fiscalización de las órdenes sanitarias emitidas a estos establecimientos.

El informe revela fallas en la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) en el manejo y seguimiento de las órdenes sanitarias giradas entre 2019 y 2025.

La investigación evidenció importantes contradicciones en la información reportada por ambas instituciones. Mientras el Conapam informó a la Defensoría la existencia de únicamente seis centros con órdenes sanitarias, los datos del Ministerio de Salud señalan que al menos 36 establecimientos han recibido algún tipo de orden sanitaria en los últimos años.

Además, el informe señala la existencia de centros con cierre técnico que no aparecen en los registros oficiales, así como intentos de reapertura bajo otras figuras jurídicas, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Para la Defensoría, estas irregularidades evidencian debilidades en los controles institucionales y representan un riesgo para la población adulta mayor que reside en estos centros.

Telenoticias consultó al Ministerio de Salud y al Conapam sobre los hallazgos del informe; sin embargo, debido al periodo de Semana Santa, no fue posible obtener una respuesta oficial al cierre de esta información.