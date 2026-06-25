Defensora pública detenida en Cartago tiene otro proceso en Inspección Judicial

Una defensora pública de Cartago, de apellidos Hernández Rojas y 47 años, enfrenta una investigación penal por el presunto delito de favorecimiento real y además figura en un proceso tramitado ante la Inspección Judicial.

El Poder Judicial confirmó a Telenoticias que la funcionaria mantiene el expediente número 25-000023-1820-DI. En ese caso, el Tribunal de la Inspección Judicial revocó su nombramiento mediante una resolución emitida el 27 de febrero de 2026.

La institución aclaró que la resolución no está en firme. El expediente se encuentra en etapa de apelación.

Según la denuncia presentada ante Inspección Judicial, uno de los clientes de Hernández le entregó seis millones de colones para que administrara el dinero. Posteriormente, el hombre le solicitó la devolución de los fondos después de recuperar su libertad. La funcionaria presuntamente no entregó el dinero.

Este antecedente se conoce mientras Hernández permanece detenida en las celdas judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por una causa penal.

La Fiscalía investiga a la defensora por el presunto delito de favorecimiento real. El caso se relaciona con una causa por tentativa de homicidio. Según la investigación, la funcionaria visitó al imputado el 28 de marzo de este año y habría escrito en una hoja membretada del Poder Judicial la frase: “Él está vivo, hay que matarlo”.

La Fiscalía sostiene que el documento fue entregado al imputado para mostrarlo a otras personas vinculadas con la causa penal. La hipótesis del Ministerio Público apunta a que buscaban evitar la presencia de la víctima en el juicio.

La Defensa Pública confirmó que tiene conocimiento del caso. La institución indicó que no emitirá declaraciones por tratarse de una investigación en curso.

Al cierre de esta nota, el Juzgado Penal de Cartago informó que no había recibido una solicitud del Ministerio Público para realizar una audiencia.