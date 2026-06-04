Defensa Pública ordena consultar a reos por cambios en ingresos de alimentos

La Defensa Pública emitió una directriz para que sus funcionarios consulten a los privados de libertad sobre los recientes cambios en el ingreso de encomiendas a las cárceles.

Este miércoles, Juan Carlos Pérez Murillo, director de la institución, giró la circular N.° 05-2026, en la que solicita a los defensores públicos indagar sobre la cantidad y periodicidad de los alimentos, así como de los implementos de higiene personal que reciben los reos.

El documento señala que los defensores deberán documentar y valorar la presentación de incidentes de queja, medidas correctivas o, en su defecto, recursos de amparo.

La medida surge tras la disposición del Ministerio de Justicia y Paz, vigente desde el pasado 1.º de junio, que establece que los privados de libertad únicamente pueden recibir dos tazas de comida durante los días de visita.

Según el ministro de Justicia y Paz, esta restricción responde a que en múltiples ingresos de alimentos se ha detectado el transporte de droga hacia los centros penitenciarios.