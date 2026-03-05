Defensa del rector de UCR pide adelantar audiencia sobre futuro de juicio

A través de su defensa, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, solicitó adelantar la fecha en la que se decidirá si se le abre un juicio oral y público por presunto incumplimiento de deberes.

La gestión hecha ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para cambiar el señalamiento de la audiencia preliminar fue confirmada a Teletica.com por el propio abogado del académico, Gerardo Huertas.

"Señalaron para el 17 de abril próximo. No obstante, se tuvo que pedir un cambio de señalamiento que no se ha resuelto, pero ya está pedido por un choque de agenda. Como usted sabe, los señalamientos no dependen de nosotros ni dependen de mí, sino que depende de cuando los tribunales nos señalan. Y en esa misma fecha, el 17 de abril, yo tengo una audiencia preliminar programada por varias semanas que había sido señalada de previo. "En el caso de choques de señalamiento, la señalada primero tiene que prevalecer, entonces nos vimos obligados a pedir el cambio. Pero yo más bien le pedí al juzgado que adelantara la fecha de la audiencia de don Carlos, porque somos los más interesados en que se haga esa audiencia", aseguró el jurista.

Lo cierto es que la decisión sobre si la programación se mantiene o se varía le corresponde al órgano jurisdiccional y un eventual adelantamiento de la fecha solo será posible si así lo permite su agenda, reconoció el defensor.

Huertas sostuvo, como lo ha hecho desde que trascendió la acusación contra su cliente, que el actuar del Ministerio Público en la causa 25-000134-1218-PE ignoró en su totalidad los descargos hechos en su momento por él y su representado.

"La acusación es absolutamente temeraria porque no valoró absolutamente nada, ni de la prueba, ni de las amplias declaraciones que rindió don Carlos", señaló el abogado. "Obviamente hay muchos aspectos que no puedo adelantarle, pero lo que sí le puedo decir es que estamos confiados en que la defensa que existe es muy sólida. Nosotros vamos a pedir el sobresedimiento de la causa en la audiencia preliminar, porque consideramos no tiene asidero alguno la acusación", agregó.

El jurista recordó que al rector se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.

Araya supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara. Dicha situación ocurrió el 1.° de abril anterior en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).

"Se le achaca, supuestamente, no haberse inhibido de una votación, a pesar y dejando de lado que desde el día anterior él ya había trasladado la competencia referente a ese tema de las estructuras del Universidad de Costa Rica a otro departamento. "Entonces, la inhibición ya no tenía ningún sentido alguno y eso fue lo que él dejó claro al participar en la votación. Simplemente hizo la manifestación de que la inhibición no tenía sentido porque él ya no tenía competencia", argumentó Huertas.

Bajo escenario, aseguró el abogado, no se cumplen los requisitos para la comisión del incumplimiento de deberes.

Valga recordar que el delito en cuestión se castiga con entre uno y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según el artículo 339 del Código Penal.

Panorama complicado

La celebración de la audiencia preliminar llega en un momento difícil para Carlos Araya, por cuestionamientos a su gestión como rector de la Universidad de Costa Rica.

Y es que las críticas provienen de todas partes: la Casa Presidencial, la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Universitario y la Federación de Estudiantes (FE-UCR).

Consultado sobre si cree que esas situaciones puede influir en la decisión que deberá tomar el Juzgado Penal de Hacienda próximamente, el defensor Gerardo Huertas indicó:

"No es algo que tenga que ver con el caso que va para la audiencia preliminar y un juez, en cualquier sistema democrático, no puede tomar en cuenta circunstancias ajenas al caso. O sea, el juez solo puede adherirse a lo que tiene que ver con este caso, a las pruebas del caso y a la ley, no puede tomar en consideración temas que se le achaquen a don Carlos relacionados con otros aspectos fuera de este caso, porque eso sería caer en lo que se llama derecho penal de autor, y eso es antidemocrático en nuestros sistemas de Derecho Penal de hecho, que significa que sólo se debe valorar el caso concreto y las pruebas de ese caso. Entonces esto no debería incidir en lo más mínimo".



El abogado también dio una apreciación personal sobre otras situaciones que mantienen a Araya en la picota, como recientes críticas sobre cuatro facturas en las que se gastaron ¢818.000 en cuatro almuerzos en un restaurante. Huertas señaló que los cuestionamientos le resultan "absurdos", pues la misma casa de enseñanza ha dejado constancia de que el uso de los fondos era de índole institucional, no personal.