Defensa de expresidente Carlos Alvarado pide agilizar investigación por caso UPAD

“Don Carlos Alvarado dejó de ser Presidente hace ocho meses y, desde entonces, la Fiscalía no le ha dado trámite, no ha impulsado proceso y no lo ha indagado. Don Carlos, al igual que cualquier otro ciudadano, tiene derecho a una justicia pronta y cumplida y, por eso, hemos pedido que lo indaguen, que se mande el expediente con la acusación al juzgado penal y se realice la audiencia preliminar”, aseveró Guevara.