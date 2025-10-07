Defensa de Celso Gamboa: Lo humano sería que resolución de extradición se notifique en juicio paralelo

Al alegar razones de humanidad, la defensa del abogado Celso Gamboa solicitó que la resolución sobre el pedido de extradición de Estados Unidos, sea notificada durante un juicio que enfrenta paralelamente el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública por presunto uso de documento falso.



Esto en el tanto que, si el además exfiscal es llevado de regreso al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, antes de que se le comunique la determinación, se enterará hasta el miércoles, dadas las fuertes restricciones que prevalecen en el Circuito de Alta Contención y de Máxima Seguridad en la cárcel conocida como La Reforma, que es donde descuenta detención provisional desde el 23 de junio pasado.



“No han notificado formalmente. Nuestra expectativa, y por una cuestión de humanidad, consideramos que se debe notificar antes de que don Celso se retire. Esto porque el ingreso a Reforma es todo un día de trabajo de abogado. Él no tendría ninguna forma de enterarse de lo que se resolvió y para apelarlo son tres días. O sea, tendríamos que ir en la mañana y, por ejemplo, ayer (lunes) logramos entrar a las 3:20 a Reforma. Y después de ahí, sería devolvernos. No sería lo justo, lo humano. Lo que procede es que notifique durante el tiempo en que se dé el juicio, sea la notificación que tenga que dar”, explicó la abogada y hermana de Gamboa, Natalia Gamboa.



Noticia en desarrollo.







