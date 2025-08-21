Defensa de Celso Gamboa deja en el aire extradición voluntaria a EE. UU.: fin de semana será clave

La defensa de Celso Gamboa dejó en el aire la posibilidad de una extradición voluntaria a Estados Unidos, luego de que se conociera al menos un resumen de la prueba que se tiene en su contra.



Los próximos cuatro días serán claves para ello, reconoció la tarde de este jueves la hermana y abogada del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Natalia Gamboa, ante una consulta de Teletica.com.



“En este momento él apenas está conociendo los elementos de prueba. Una vez que se termina la diligencia, se va y va a estar incomunicado, de mañana (viernes) al lunes”, explicó la jurista a su salida del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.



Será hasta ese día que Gamboa conozca la opinión jurídica de su hermana y de su codefensor, Michael Castillo.





