Decreto para regular precios de medicamentos se llena de recursos en vía judicial

El decreto ejecutivo que establece márgenes máximos para la venta de medicamentos en el país se firmó a inicios de año con la promesa de poner fin a los precios excesivos de estos productos.

Sin embargo, la medida que entró a regir hasta el 17 de febrero generará un efecto adverso, estiman el Colegio de Farmacéuticos y la Cámara Costarricense de la Salud.

"Como cámara, creemos que cuando hay un diagnóstico mal hecho, las medidas podrían no producir el efecto esperado. En este particular, creemos que eso es lo que sucede. El decreto se basa sobre elementos que no son ciertos, que son los márgenes que hoy día trabajan las droguerías, distribuidores farmacéuticas y las famarcias. Esto no va a producir el efecto esperado, no van a bajar ni significativamente ni mucho los medicamentos en el país. Eso va a producir frustración en la gente, porque no se le va a cumplir la promesa.

"Pero segundo, el decreto, como está producido, tiene un alto riesgo de atentar contra la sostenibilidad de los actores más pequeños del mercado", explicó el presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, Eduardo Jiliberto.