Decomisan más de 5.000 litros de combustible robado en Pacuarito de Siquirres

Un operativo en Pacuarito de Siquirres permitió el decomiso de más de 5.000 litros de combustible presuntamente extraído de forma ilegal del poliducto de Recope, así como la detención de tres sospechosos vinculados con el caso.

La investigación se originó luego de que los sistemas de monitoreo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) detectaran movimientos irregulares en las cercanías del poliducto, lo que alertó a las autoridades sobre una posible toma clandestina.

Las diligencias de seguimiento permitieron identificar una propiedad de la que salieron un camión y un vehículo tipo pick-up cargados con recipientes.

Ambos automotores fueron interceptados posteriormente sobre la Ruta 32, donde las autoridades detuvieron a dos hombres de apellidos Hernández y Herrera.

Durante la intervención se decomisaron aproximadamente 4.900 litros de diésel y gasolina, distribuidos en 23 estañones y seis pichingas.

Como parte de la investigación, este martes las autoridades realizaron un allanamiento en la propiedad bajo sospecha, donde fue detenido un tercer hombre de apellido Alfaro.

En el sitio se localizaron otros 200 litros de combustible, además de estañones, recipientes vacíos y 240 metros de manguera que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para la extracción ilegal del producto.

Durante el operativo también se identificó e intervino una toma clandestina, presuntamente utilizada para sustraer combustible del sistema de distribución.