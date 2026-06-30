Decomisan máquina que producía hasta 2 mil pastillas de droga sintética por hora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló este miércoles una aparente organización criminal dedicada, al parecer, a la producción y distribución de drogas sintéticas, cocaína y marihuana.

Durante los allanamientos, los agentes localizaron una máquina eléctrica capaz de producir entre 1.000 y 2.000 pastillas por hora.



Los operativos iniciaron a las 4:30 a. m. en distintos puntos del país. Las acciones se concentraron en Cartago, además de sectores como Puriscal, Mora, La Fortuna y Heredia.



Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, la organización utilizaba una máquina encapsuladora para fabricar pastillas con mezclas de metanfetamina, cristales, cafeína y otros componentes químicos. El equipo permite introducir la mezcla dentro de cápsulas y producir grandes cantidades de droga en poco tiempo. Tiene un valor aproximado entre $1.600 y $2.000.

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La investigación determinó que estas pastillas podían venderse entre ₡5.000 y ₡10.000 cada una en el mercado ilegal.



Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, pistolas, revólveres y escopetas. También encontraron cerca de 40 libras de marihuana y una cantidad de dinero que aún está bajo conteo.



El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, indicó que la organización tenía capacidad para generar un impacto importante en la salud pública por la producción de drogas sintéticas.

​“Es una organización que no solo trafica marihuana y cocaína, sino que prepara estas mezclas que son veneno puro”, señaló.

El funcionario agregó que la máquina encontrada representa un riesgo por su capacidad de producción masiva y por la expansión del consumo de drogas sintéticas en el país.



De acuerdo con las autoridades, el grupo tenía integrantes con funciones dentro de la estructura criminal, incluyendo personas que operaban desde centros penitenciarios. También se detuvo a una mujer que, aparentemente, participó como asesora legal y parte de la organización.



El OIJ informó que el grupo distribuía la droga en Cartago y otras zonas del país. La investigación continúa para determinar el alcance de la estructura y sus vínculos con otros grupos criminales.



