Decomisan 12.500 cigarrillos de contrabando que se comercializaban en San José

La Policía Municipal de San José decomisó 12.500 unidades de cigarrillos de contrabando que eran comercializados sin permisos ni registro sanitario en los distritos de Catedral y Merced.

Según explicó el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, estos productos no solo representan un riesgo para la salud pública, sino que también generan pérdidas para el Estado.

Además, las autoridades advierten que el comercio ilícito de cigarrillos se ha convertido en una fuente de financiamiento para el crimen organizado (ver video adjunto de Telenoticias).

Ricardo Carvajal, del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, señaló que en los últimos cinco años se ha registrado un repunte en el contrabando de cigarrillos, debido a que el producto se ofrece a un precio mucho más bajo. De hecho, en 2024 el 46,2% de los cigarrillos consumidos en el país provenían del mercado ilegal.

Los cigarrillos decomisados fueron remitidos al Ministerio de Salud para su destrucción, mientras que los establecimientos donde se comercializaban fueron clausurados y quedaron sujetos a un proceso administrativo.