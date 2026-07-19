Decenas de familias se reunieron para disfrutar del festival: "San José te quiere aquí en vacaciones"

El buen tiempo permitió que cientos de personas disfrutaran de todo lo que ofrece el festival "San José te quiere aquí en vacaciones".



Música, juegos, ventas de comida para todos los gustos, feria de emprendedores y otros espacios de recreación son parte de la oferta de esta actividad.



Este domingo tendrán muchas actividades más para personas de todas las edades.



Se transmitirá el partido de la final del Mundial en una pantalla gigante y habrá conciertos con grupos como El Gatillazo y Gaviota.