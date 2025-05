¿Debo cambiar de operadora si los rendimientos de las pensiones van a la baja?

Los estados de cuenta del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) de los costarricenses muestran números negativos en los rendimientos del último mes.

Una situación esperada tras la reciente caída en los mercados a nivel mundial, como consecuencia de las medidas arancelarias de Estados Unidos (vea video adjunto de Telenoticias).



Una parte de la cartera del régimen se encuentra invertida en el extranjero. Por normativa, las operadoras no pueden exceder el 50% de sus inversiones en instrumentos extranjeros. Actualmente rondan el 30%.

"Una característica de la inversión en el largo plazo es la cantidad de circunstancias, situaciones y eventos que pueden presentarse a lo largo de la inversión. Eso es lo que típicamente ocurre en un fondo de pensiones. Las inversiones no se hacen pensando en dos o tres años, sino que se hacen pensando en dos o tres décadas, lapso en el cual pueden ocurrir desde guerras, hasta pandemias y situaciones de inestabilidad económica como las que se están viviendo en el mundo en este momento", señaló por su parte el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero.

Pero, ¿qué pasa con los pensionados o aquellos que están próximos a su jubilación?

Tanto el superintendente de Pensiones, como el director general de la Oficina del Consumidor Financiero, advirtieron que trasladarse de operadora en este momento sería materializar la pérdida.

"No podemos comenzar a reaccionar cada vez que hay un evento, porque pasaríamos alterando el portafolio de inversiones cada vez que ocurre algo. En el actual momento que vivimos, lo que recomendamos en la Oficina del Consumidor Financiero es tener calma, darle seguimiento y no perder de vista que estamos haciendo una inversión para el momento del retiro, no es para irnos de paseo la semana entrante ni mucho menos para un gasto el próximo año", enfatizó Montero.