¿Debió de ser expulsado Guido Jiménez en penal contra Marco Ureña?

Por Adrián García | 22 de agosto de 2022, 16:00 PM

Tras la acción que cometió el guardameta de Puntarenas, Guido Jiménez en contra el delantero Marco Ureña, el árbitro central, Benjamín Pineda le sacó al arquero solo tarjeta amarilla.

Entonces, surge la duda de si la acción era para tarjeta amarilla o tarjeta roja. Algunos exárbitros del fútbol nacional analizaron la acción en Teletica Deportes Radio. A continuación, los criterios de los exsilbateros.

Ramón Luis Méndez

"Eso es expulsión y penal, la disputa es cuando el jugador va por el balón, logra tocarlo y comete la falta, ahí no se va a sancionar dos veces con penal y expulsión. Pero en este caso el guardameta se olvida de jugar el balón porque ve que no le va a llegar".

Marvin Amores

“No sé de dónde se basan para no decir que es penal y expulsión, eso es penal en China y en todo lado. Cuando un árbitro mío comete una falta de esas, yo no puedo taparlo".

Rodrigo Badilla

"Era tarjeta roja para el portero del equipo de Puntarenas, estuvimos en el estadio y fue muy claro, fue una falta evidente. El árbitro tenía que haber expulsado".

Berny Ulloa

"Es una acción de penal y lo que queda es de tarjeta roja, no hay discusión. Yo no sé si están con un reglamento nuevo, pero los árbitros no hacen respetar las reglas de juego".

Greivin Porras

"La aplicación de la tarjeta amarilla es correcta, esa ley se modificó por la oportunidad manifiesta de gol, ya que la FIFA consideraba que había un triple castigo".

Lea también Club Sport Cartaginés Puntarenas y Cartaginés empatan en un partido sumamente disputado El juego en el Lito Pérez terminó 1-1, en un encuentro en que los goles llegaron desde el manchón blanco

Christian Sandoval, periodista de Teletica Radio, publicó en sus redes sociales un mensaje criticando la decisión de Bejamín Pineda. Precisamente, el réferi respondió en su cuenta de Facebook.

“A mí me encantaría que, cuando lamentablemente nos equivocamos en el terreno de juego poder solucionarlo tan fácilmente, como borrarlo con un clic. Pero no, nuestro trabajo no es tan fácil y nuestros errores no se pueden borrar de una forma tan sencilla”, aseveró Pineda.

El guardameta, Guido Jiménez, reconoció en Teletica Deportes Radio que sí hubo un contacto con Marco Ureña en la jugada.