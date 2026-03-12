¿Deben preocuparse los clientes del ICE tras el ataque cibernético?

Este jueves, el Gobierno anunció que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) detectó actividad sospechosa en sus sistemas informáticos desde finales de enero, situación que actualmente es investigada como un supuesto caso de ciberespionaje.

De acuerdo con las autoridades, los movimientos identificados se han presentado en redes empresariales de Tecnología de la Información y no en las redes que operan los servicios críticos de electricidad y telecomunicaciones de sus clientes.



El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, explicó que la institución activó protocolos internos y cuenta con apoyo externo para atender el incidente.

“Tuvimos la primera actividad sospechosa a finales de enero, aplicamos protocolo para contener de cierta forma esta actividad, después iniciamos la activación de ciberseguridad externa con proveedores de Estados Unidos.

“Desde enero a la fecha, se han identificado movimientos en la red informática de la institución, no tiene que ver con la red de electricidad o telecomunicaciones, que son los servicios críticos; pero sí redes de Tecnología de Información que manejan correos electrónicos, específicamente información administrativa”, afirmó Acuña.

Según el jerarca, la actividad detectada corresponde a un grupo dedicado al ciberespionaje.

“Se trata de un grupo, por lo que hemos visto, que roba información para diferentes fines, que creo no sean transparentes o lícitos”, señaló.



“Hemos logrado notar cerca de nueve gigabytes de información de correos electrónicos, entre otros. Lo que estamos haciendo es contenerlo, trabajar para que eso no siga extrayendo información porque puede ser sensible”, explicó Acuña.



El funcionario aseguró que, hasta el momento, no se ha identificado información de clientes comprometida.

“Se ha confirmado que hay información de correos internos y no de clientes, coordinamos las medidas de ciberseguridad para contener y evitar la propagación de más información”, indicó Acuña.

Ante esta situación, el presidente ejecutivo del ICE presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el caso. "Esto es un delito en nuestro país y a nivel internacional”, manifestó.



Por su parte, este jueves, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, dijo que el actor de amenaza, al parecer, tiene su origen en China.