¿Debe Costa Rica exigir vacunación contra el sarampión a turistas? Esto dicen expertos

La posibilidad de exigir la vacuna contra el sarampión a turistas que ingresen a Costa Rica genera debate entre autoridades sanitarias y el sector turismo, luego de confirmarse dos casos vinculados a un evento internacional en el país.

Los dos casos recientes de sarampión detectados en Costa Rica tendrían como posible origen un campamento cultural con participación de una delegación extranjera, según informó el Ministerio de Salud (ver video adjunto en la portada).

Las pacientes, de 14 y 41 años, vecinas de Pococí y Coronado, habrían estado expuestas al virus durante dicha actividad, pese a que ambas contaban con el esquema completo de vacunación.

Ante este escenario, surge la interrogante sobre si el país debería endurecer los controles sanitarios para quienes ingresan como turistas. Sin embargo, especialistas consideran que una medida de este tipo no necesariamente sería efectiva.

El epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, explicó que el sarampión es altamente contagioso, pero también subrayó que el enfoque debe centrarse en fortalecer la inmunización interna y la vigilancia epidemiológica.

Desde el sector turismo, la posición es clara: imponer requisitos de vacunación podría tener consecuencias económicas. Shirley Calvo, representante de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), advirtió que este tipo de medidas impactaría directamente a una de las principales actividades productivas del país.

Además, señaló que el problema más relevante actualmente es que la cobertura de la segunda dosis de la vacuna no alcanza el 95% recomendado, lo que aumenta el riesgo de brotes.

Mientras tanto, las autoridades de salud analizan otras acciones, como exigir esquemas de vacunación a personas que viajen hacia países con alta incidencia de sarampión, en un intento por reducir el riesgo de importación de casos.

Por ahora, el énfasis se mantiene en reforzar las campañas de vacunación y en mejorar los niveles de cobertura a nivel nacional.