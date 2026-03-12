Debate por quebrada Los Negritos: INS se opone a usar sus recursos en proyectos de mitigación

El Instituto Nacional de Seguros (INS) rechazó la propuesta que pretende utilizar parte de sus recursos para financiar las obras que pondrían fin a las inundaciones de la quebrada Los Negritos.

La presidenta ejecutiva de la institución advirtió que destinar esos fondos comprometería la estabilidad financiera del INS.

Mientras tanto, los diputados continúan buscando alternativas para financiar el túnel hidráulico que se requiere construir con el fin de desviar el caudal de la quebrada Los Negritos hacia el río Torres.

Una de las opciones está contenida en el expediente 25.262, que propone destinar ¢6.000 millones de las utilidades del INS para este proyecto.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, señaló que la aseguradora no puede convertirse en la fuente de financiamiento para múltiples iniciativas estatales. Según explicó, actualmente existen cerca de nueve proyectos de ley en el Congreso que plantean utilizar recursos del INS para distintos fines.

La propuesta legislativa busca cubrir parte del costo de la obra, estimado en 13,8 millones de dólares.

Por su parte, Carlos Sánchez, subgerente técnico del INS, indicó que la construcción del túnel hidráulico tardaría aproximadamente 32 meses en ejecutarse.

El debate continúa en la Asamblea Legislativa.