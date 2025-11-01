¿De vuelta al efectivo? Algunos comercios no quieren recibir SINPE Móvil por cambios en Hacienda

Los recientes ajustes implementados por el Ministerio de Hacienda en el uso de SINPE Móvil han generado confusión y malestar entre comerciantes y clientes. La incertidumbre ha llevado a que algunos negocios opten por dejar de aceptar este método de pago y limitarse al efectivo o a tarjetas bancarias.

La situación ha impactado directamente a los consumidores. Joselyn Granados, frecuenta mucho las tiendas de orientales en San José, expresó su molestia: “Es un relajo, me gusta comprar en los chinos de San José, pero ahora resulta que ninguno de los que voy me quiere recibir SINPE Móvil, solo efectivo”.

El malestar no solo se refleja en los clientes. Teletica.com consultó al dueño de un negocio de venta de lotería y artículos para perros, ubicado en Guadalupe, quien pidió no ser identificado, pero aseguró que él tampoco recibe SINPE Móvil en su negocio tras los cambios de Hacienda.

“Vea, yo tengo un negocio muy pequeño, y ahora con esto, Hacienda quiere que uno justifique cada pago por SINPE Móvil y esté llenando un formulario, de lo contrario podría haber sanciones, yo no tengo tiempo para eso, como le digo, mi negocio es pequeño, entonces prefiero no complicarme, solo recibo efectivo o tarjeta BCR porque con esa no están cobrando ninguna comisión a los comercios afiliados”, contó.

Ante la polémica, Teletica.com consultó a Mario Ramos, director general de Tributación, quien negó que se haya creado un nuevo impuesto o formulario adicional. Explicó que lo único que se incorporó en la versión 4.4 de la factura electrónica es la consignación de SINPE Móvil como medio de pago, con el fin de formalizar las transacciones.

Ramos aclaró que no existe un límite de transacciones que genere impuestos adicionales. “No es cierto que si un comercio recibe más de 100 pagos por SINPE se le cobre un impuesto. Lo único que se solicita es que se indique en el comprobante electrónico si ese fue el método de pago”.

Sin embargo, algunos pequeños y medianos empresarios insisten en que el proceso les resulta engorroso. Alegan que la obligación de detallar cada pago en la factura electrónica les resta tiempo y complica la operación diaria, lo que los ha llevado a rechazar este método de pago.

"Estar detallando cada pago de SINPE no es para todos los comercios, es complejo y si te equivocas es un gran problema, por eso es mejor evitarlo", agregó el comerciante de Guadalupe.