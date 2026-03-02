De un aula de Tilarán a la ciencia: María Paula Palma y su apuesta por ser “atrevida”

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Telenoticias estrenó el especial “Que nos llamen atrevidas”, una serie que busca resignificar el atrevimiento femenino como motor de cambio (ver video adjunto en la portada).

La primera historia es la de María Paula Palma, una científica costarricense que convirtió la curiosidad en vocación y hoy lidera proyectos en biotecnología, investigación y emprendimiento.

​“Hola, soy María Paula Palma y quiero que me llamen atrevida”, así inicia su testimonio la joven, quien nació en San Ramón y creció en Tilarán, donde cursó la escuela y el colegio. Fue en décimo año cuando, tras estudiar biotecnología en la clase de Biología, decidió que quería ser científica.

Palma investigó cómo alcanzar esa meta y encontró la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el TEC. Aunque su padre esperaba que siguiera sus pasos en Ingeniería Electromecánica, ella optó por un camino distinto, en un campo que entonces era poco conocido y generaba incertidumbre en su entorno familiar.

El traslado de Tilarán a Cartago para estudiar en el TEC marcó un antes y un después. Adaptarse a la vida universitaria, alquilar un apartamento, aprender a vivir sola y enfrentar la exigencia académica formaron parte del proceso.

​“Entrar al TEC es difícil, mantenerse también, y además estaba la experiencia de vivir sola”, recuerda.

Tras concluir la carrera, obtuvo una beca de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en el marco del programa Marie Curie para Mujeres en Ciencia y Tecnología, para cursar la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos, también en el TEC, la cual está próxima a finalizar.

Además, ingresó al programa Constelar de IMPAHOB San José, donde desarrolló su propia empresa en el área de biotecnología dermocosmética. La compañía, llamada Biotópica, trabaja en la creación de un producto enfocado en la dermatitis atópica.

Actualmente, Palma se desempeña como profesora investigadora en el TEC, combinando la academia con el emprendimiento científico. En el marco del 8M, su mensaje apunta a la raíz del cambio:

“La motivación empieza en el hogar. Es importante que como mujeres motivemos a nuestras niñas a atreverse a tomar decisiones que generaciones anteriores no pudieron tomar”.

El especial continuará presentando historias de mujeres que han transformado el significado del atrevimiento en distintos ámbitos.



