De rojo y con la mirada al cielo: así caminó Celso Gamboa hasta el avión de la DEA

El exmagistrado Celso Gamboa fue trasladado este viernes a Estados Unidos, marcando un hecho inédito en la historia judicial del país (ver video adjunto).



A las 8:33 a. m., Gamboa dio sus últimos pasos en suelo costarricense en una de las pistas de Base Dos, del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Vestido de rojo y con la mirada fija al cielo, caminó durante varios segundos hacia el avión de la DEA que lo llevará a territorio norteamericano, convirtiéndose en el primer costarricense extraditado a Estados Unidos por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.

﻿ Celso Gamboa ingresando al avión. ﻿

A pocos metros de Gamboa también se encontraba Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien lo acompañará en un vuelo de poco más de cuatro horas con destino al estado de Texas. López es investigado por los mismos hechos y su extradición también representa un precedente en el país.









Ambos fueron trasladados durante la madrugada desde el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hacia la terminal aérea, como parte del operativo coordinado por las autoridades para concretar su extradición.









El desplazamiento se realizó en dos vehículos blindados, conocidos como “Bestias”, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio de estrictas medidas de confidencialidad establecidas por las autoridades judiciales costarricenses.



