De película: oficial logró detener carro que iba contravía con niña a bordo

Una acción milagrosa y heroica ocurrió este jueves en la ruta 27.

A eso de las 7 p. m., entró una llamada a la central telefónica del 9-1-1: una niña de 10 años pedía desesperadamente ayuda porque su padre, quien iba al volante, se había descompuesto debido a su diabetes.

De inmediato, la central pide ayuda al oficial Mario Vargas Gómez, quien salió a socorrer a esta familia.

La niña como iba describiendo los letreros de la carretera logró ubicar al oficial al punto exacto donde iban en ruta.

“La chiquita dice que ve un rótulo que dice Atenas 6 km, Orotina 26, y yo tengo seis años de trabajar en la ruta 27, entonces ya supe donde era. Yo fui a toparme el carro en el kilómetro 31, la chiquita dijo que era un carro blanco, pero no se sabía el número de placa, entonces me lo topo en mi sentido, iba en contravía”, narró el oficial de 27 años de experiencia.

Al toparte con el carro Vargas realizó una acción como de película cuando detuvo el carro en pleno movimiento.

“Cuando me lo topo de frente en mi carril, yo me lo esquivo, porque o si no íbamos a chocar de frente. Yo pongo las sirenas y le pido que se orillara y que parara, el carro venía a baja velocidad como a 20 kilómetros por hora. Yo me adelanto, parqueo la moto, me vengo en carrera a toparme el carro y abrí la puerta y jalé el freno de mano y logré que el carro se detuviera completamente”, agregó Vargas.