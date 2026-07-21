De Liberia al servicio de miles de fieles: la vida centenaria del padre Edwin Baltodano

El sacerdote guanacasteco Edwin Baltodano Guillén cumplió 100 años de vida y 76 de servicio sacerdotal. Su trayectoria lo convierte en una figura destacada de la Iglesia Católica costarricense y en un motivo de orgullo para Liberia y Guanacaste.

Baltodano nació el 13 de junio de 1926 en la ciudad de Liberia. Es hijo del educador, diputado y secretario de la Asamblea Legislativa, Aristides Baltodano, y de la maestra Belén Guillén (ver video adjunto).

Durante su infancia, su familia se trasladó al Valle Central. Sin embargo, el vínculo con Liberia permaneció presente durante toda su vida.

El llamado al sacerdocio surgió durante su preparación para la Primera Comunión. Años después, mientras estudiaba en el Liceo de Costa Rica, una maestra preguntó a sus alumnos qué querían ser cuando fueran grandes.

La respuesta de Baltodano fue clara: quería ser sacerdote.