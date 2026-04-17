De la gestación subrogada al bautismo: historia de una familia homoparental en Costa Rica

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con aprobación del papa Francisco, ha sido claro en su postura: los niños nacidos en hogares homoparentales no deben ser excluidos del bautismo. La única condición establecida por el derecho canónico es que exista una garantía razonable de educación cristiana.



Este criterio también aplica en casos de gestación subrogada, un proceso en el que una mujer gesta y da a luz a un hijo para otra persona o pareja.



En Costa Rica, esta disposición cobró vida en la historia de Daniel Castillo y José Chacón, quienes hace una década decidieron formar un proyecto de vida en común con el anhelo de construir una familia (ver video adjunto de Telenoticias).



Para lograrlo, la pareja viajó a México, país donde la gestación subrogada es permitida. Tras un proceso prolongado, nacieron sus hijos mellizos, Mariano y Elisa, quienes se convirtieron en el centro de su vida familiar.



Ambos padres, formados en la fe católica, tenían como objetivo que sus hijos recibieran el bautismo. Con el respaldo de la normativa eclesial vigente, finalmente pudieron concretar este sacramento.



La ceremonia fue oficiada por el padre José Manuel Díaz, en un acto que, según relataron, estuvo cargado de significado y esperanza.



Para la pareja, el bautismo de sus hijos no solo representa una tradición religiosa, sino también un mensaje de inclusión dentro de la Iglesia.



Este caso se suma a otros que reflejan la aplicación de las directrices del Vaticano en contextos contemporáneos, donde las estructuras familiares han evolucionado, pero mantienen vínculos con la fe.





