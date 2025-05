¿De cuánto son las planillas que reportan los cuatro grandes del fútbol nacional a la CCSS?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló el monto de las planillas completas de funcionarios de los cuatro clubes grandes del país: Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés.

Teletica.com le dio seguimiento al tema de los cinco salarios más elevados que los cuatro clubes tradicionales reportan a la CCSS y, este miércoles, se da una segunda entrega sobre el pago total de las cuatro planillas, eso sí: sin que se distinga entre el personal administrativo o deportivo, es decir, la planilla completa.

Luis Rivera Cordero, director de la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), con base en la información suministrada por la Subárea Control y Calidad de la Información, brindó los datos de manera anonimizada.

Rivera indicó que, con base en el artículo 63° de la Ley Constitutiva CCSS, en concordancia con el artículo 6° de la Ley N.º 10.554, se reitera que es inviable suministrar la información identificando a los patronos.

Por esta razón se utilizará una nomenclatura para cada uno de los clubes tradicionales: Club A, Club B, Club C y Club D, sin especificar a cuál patrón pertenece cada uno de los montos y sin ningún orden específico.

Planillas completas de los cuatro clubes grandes

Club A. Planilla abril 2025: ₡168.533.994.

Club B. Planilla abril 2025: ₡35.714.000.

Club C. Planilla marzo 2025: ₡58.227.500 (aún no ha facturado el mes de abril 2025). Según lo indicado por la unidad técnica, hasta hoy a medianoche este patrono puede presentar la planilla para facturar, caso contrario, se genera la factura de oficio. Esto es un proceso diferente al de cobro y morosidad.

Club D. Planilla abril 2025: ₡130.985.398.

Acá hay tres factores importantes a tomar en cuenta y que fueron comunicados por la CCSS.

Se aclara que los montos de las planillas solo contemplan los salarios reportados para el último periodo registrado en el Sicere.

Según como se encuentra planteado el requerimiento (el costo de la planilla de los futbolistas de manera anonimizada de los cuatro equipos grandes), es material y operativamente inviable segregar el monto de la planilla para brindar información, únicamente, sobre los jugadores. Lo anterior, debido a que, existen reportes patronales en donde no se indica una ocupación exacta, sino que se presenta como “ocupación no especificada”.

Los datos corresponden a la información del total de salarios reportados por cada equipo para el último periodo registrado en el Sicere, sin que se distinga entre el personal administrativo o deportivo, y de forma anonimizada.

Los cinco mejores salarios que los grandes del fútbol nacional reportan a la CCSS

El pasado 22 de abril, la CCSS reveló los cinco salarios más altos de los cuatro clubes grandes del país: Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés.

En esa oportunidad, Rivera también brindó los datos de los futbolistas también de manera anonimizada. La búsqueda se realizó por nombre para el último periodo registrado.

Para esa oportunidad, este medio también utilizó la nomenclatura para cada uno de los clubes tradicionales: Club A, Club B, Club C y Club D, sin especificar a cuál patrón pertenece cada uno de los montos y sin ningún orden específico.

Club A:

₡2,000,000.00

₡2,000,000.00

₡1,900,000.00

₡1,650,000.00

₡1,100,000.00

Club B:

₡9,241,643.75

₡7,533,225.00

₡6,970,241.99

₡6,528,795.00

₡6,278,022.50

Club C:

₡3,000,000.00

₡2,200,000.00

₡2,000,000.00

₡2,000,000.00

₡1,700,000.00

Club D:

₡7,144,711.96

₡5,844,808.27

₡5,844,799.53

₡5,841,419.21

₡5,841,418.67

¿Hay inflación en el mercado del fútbol?

El pasado 11 de abril, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, respondió, en el programa 120 minutos de Radio Monumental, a la pregunta de si el club pagaba más de 100 millones mensuales a la CCSS y su respuesta fue: “Sí, mucho más”.

También se refirió, una vez más, al tema de la “disciplina financiera”.

“El famoso tema de los legionarios, cuando vienen como agentes libres, cuando alguien es agente libre, tiene poder de negociación. Algunos ponen a pelear a los equipos y decir quién me ofrece más, ahí entra un proceso de inflación, donde uno tiene que tener cuidado y decir: este jugador vale tanto y hasta aquí puedo pagar porque si paso de esto, me limita a traer otro jugador o renovar uno que quiero, eso es disciplina financiera. En algunos casos, hemos perdido que se van a otro lado, bienvenido si alguien quiere tomar una decisión, si uno no es disciplinado”, explicó Rojas en dicha entrevista.

Por su parte, Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, también se refirió a este tema en una entrevista con el periodista Yashin Quesada, en el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

“No pagamos 20 mil dólares por un jugador. No inflamos el fútbol. Creo que se ha usado de excusa para justificar cuando fichamos a alguien”, aseguró el jerarca manudo el 17 de febrero a Quesada.

Otro que ha opinado sobre el tema es Jafet Soto, presidente de Herediano, en el programa de Teletica Deportes Radio.

“El mercado de Costa Rica está muy inflado. Todos nos hemos encargado de inflarlo hasta cierto punto, tenemos el tercer presupuesto más caro del país, obviamente muy por debajo de Saprissa y la Liga, eso es una realidad. Con solo el nivel de ingresos que tienen ellos versus los que tenemos nosotros es una realidad, es fácil de palpar”, dijo Soto.

Además, el jerarca rojiamarillo fue consultado si la planilla de Herediano era más barata que la de Saprissa y Alajuelense.

“Por supuesto, no sé qué tanto, porque se han dicho cifras, pero somos el número tres, en eso sí somos el número tres”, concluyó Jafet.

Por último, el 15 de enero del 2021, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, se había referido al tema de la inflación del mercado en el fútbol tico, en una entrevista en Teletica Deportes Radio.



“Nosotros no tenemos la posibilidad económica de competir con los dos clubes más importantes en lo económico de este país. Vimos las pretensiones salariales que pedía (Roger Rojas) y las ajustamos y buscamos recursos. Cartago no tiene esa fuerza para luchar abiertamente por jugadores ante Saprissa y la Liga”, mencionó Vargas en esa oportunidad.