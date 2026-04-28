De agricultor a aliado de la mafia italiana: la historia de “John Cadenas”

José Johnny Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas”, pasó de ser agricultor y comerciante en la zona sur de Costa Rica a convertirse en un traficante internacional de cocaína vinculado con la peligrosa mafia italiana ’Ndrangheta.

Este lunes en la tarde, Angulo fue extraditado a Italia en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Allí enfrentará un juicio por tráfico internacional de drogas, tras ser detenido en julio de 2025 a solicitud de las autoridades italianas, quienes lo vinculan con el envío de dos cargamentos de cocaína en contenedores hacia Venecia.

Se trata del tercer costarricense extraditado para ser juzgado en el extranjero por este delito. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Angulo estaba bajo el radar de las autoridades desde hace 15 años por tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Con el tiempo, se consolidó como líder de un grupo dedicado al narcotráfico internacional, operando desde Punta Burica, en la zona sur del país, donde recibía cargamentos provenientes de Sudamérica.

A sus 54 años, “John Cadenas” permanecía recluido en La Reforma hasta que, en coordinación con Interpol y la Sección de Cárceles, fue trasladado al aeropuerto para su extradición. Se espera que llegue a Italia este martes en la tarde, donde las autoridades judiciales determinarán su responsabilidad en los delitos que se le imputan.