Daño en Panamá provocó caída temporal de internet en Costa Rica
La situación afectó tanto el servicio residencial como las redes móviles.
Un doble corte de fibra óptica en Panamá provocó la caída temporal del servicio de internet en Costa Rica.
El daño se presentó pasadas las 2 p. m. y afectó a los clientes de kölbi (ICE), tanto a nivel residencial como en las redes móviles.
“La tarde de este viernes, un doble corte de fibra óptica registrado en Panamá afectó tu servicio de Internet fijo y móvil en distintos puntos del país.
“Gracias al compromiso y profesionalismo de nuestro equipo técnico, que trabaja más allá de las fronteras, logramos que recuperes continuidad de tus servicios, garantizando nuevamente la calidad y estabilidad que te merecés”, publicó la empresa en sus redes sociales poco antes de las 4 p. m.
Las redes de la empresa se llenaron de clientes molestos por la interrupción del servicio, que en algunos casos provocó que inestabilidad en la conexión y en otros la caída total.