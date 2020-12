Daniel Salas: "Hacer fila en una tienda es opcional, en una UCI no"

"Hacer una fila en una tienda es opcional, hacer una fila para entrar en una UCI, eso no es opcional. Lo que no queremos es que justamente se mueran haciendo fila para entrar en la UCI".

Esa es la reacción del ministro de Salud, Daniel Salas, tras la reciente saturación de camas para pacientes críticos en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El jerarca se mostró preocupado por las imágenes que muestran aglomeraciones en sitios públicos y establecimientos comerciales, así como por la cercanía de celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

"Hacer cenas en las casas o actividades, fiestas, mezclando amigos, familias que no son de nuestro grupo familiar también es opcional, en eso tenemos toda la capacidad de decidir", agregó.

Lea también Nacional Doctor Ruiz: "Es la primera vez que tenemos pacientes en fila" La CCSS solo tiene cinco camas para pacientes críticos COVID-19. Autoridades advierten que la capacidad no puede aumentar más.

Salas asegura que el cansancio y la desobediencia de los ciudadanos podría disparar el número de contagios y agravar, aún más, la difícil situación de la CCSS.

"Nosotros queremos obligar al virus a que se comporte diferente, que nos dé chance de ir a todos los lugares, a todas las reuniones... El virus no entiende", subrayó durante una conferencia de prensa.

Lea también Nacional Ciudadanos abarrotaron la Avenida Central este sábado La Policía Municipal de San José publicó las fotografías en su cuenta de Twitter.

Restricciones

Este domingo 20 de diciembre a las 2 p. m. solo quedaban cinco camas disponibles para pacientes críticos COVID-19 y los jerarcas advirtieron que la capacidad hospitalaria no se puede "estirar" más.

A pesar de esa situación, no se contemplan medidas más restrictivas.

"Si hacemos cierres muy importantes, las restricciones que habíamos hecho en el pasado, hay un sector muy importante de la población que ni siquiera va a poder cenar. Ya el Estado perdió la capacidad de subvenciones, de estar dando bonos, así que en este momento empezar restricciones significa gente que no puede trabajar, que no va a tener el sustento, que no va a poder ni cenar el 24 ni el 31", manifestó el ministro de Salud.

¿Segunda ola?

Aunque el número de contagios diarios no ha sufrido un aumento significativo, el ministro Salas se refiere a la cantidad de casos críticos que se están presentando y que mantienen saturado el sistema de salud.

Repase su respuesta en el siguiente video.

​