Curso teórico de manejo se impartirá también en horario nocturno en febrero

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que durante el mes de febrero se impartirá el curso teórico de manejo también en horario nocturno, como parte de una ampliación en la oferta de horarios para las personas interesadas en obtener su licencia de conducir.

Según detalló la institución, los cursos se desarrollarán del 2 al 27 de febrero en la sede ubicada en Paso Ancho, San José. Además del horario habitual de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se habilitarán grupos en horario de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

El MOPT indicó que las personas interesadas en matricular deben contar con sus credenciales activas de ingreso al sistema (usuario y contraseña), así como haber realizado el pago del entero, cuyo costo es de ₡5.000. Este trámite puede efectuarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.

La institución fue enfática en que quienes no tengan las credenciales activas o no hayan cancelado el entero correspondiente no podrán completar el proceso de matrícula.

Los espacios para el curso ya se encuentran disponibles y la inscripción debe realizarse a través del sitio web oficial del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi): https://servicios.educacionvial.go.cr/formularios/matriculapruebateo.

El MOPT recordó que el curso teórico es un requisito obligatorio previo a la aplicación del examen teórico de manejo.