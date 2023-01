Curso lectivo iniciará, una vez más, enfrentando enormes retos

El curso lectivo 2023 iniciará con un grave rezago en el aprendizaje, una menor inversión y un 40% de los estudiantes que no contarán con las condiciones adecuadas de infraestructura.

Iniciemos con lo que el último informe del Estado de la Educación ha llamado " el apagón educativo". (Ver video adjunto)



Básicamente, significa que los niños y jóvenes no han adquirido el conocimiento que corresponde. Además, existe un serio problema de lectura y no se está evaluando de forma estandarizada.



Los problemas en infraestructura educativa es el otro gran reto del gobierno. Cerca de 700 centros de estudio tienen órdenes sanitarias, 63 de ellos con cierre total.



Esto significa que 40 de cada 100 estudiantes no tendrán las condiciones adecuadas para recibir lecciones.



Prácticamente, el país está en una condición similar a la crisis de los años 80´s.



La inversión es otro tema que preocupa: el país pasó de un 8 a un 6% del Producto Interno Bruto en inversión en Educación.



Para los expertos, es urgente tomar acciones extraordinarias que ayuden a las nuevas generaciones.