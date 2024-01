“Curita” y “chiste”: Sindicato critica traslado de vuelos no itinerados a aeropuerto de Pavas

El Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna) arremetió, este lunes, contra la decisión de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de trasladar al Tobías Bolaños todos los vuelos no itinerados del aeropuerto Juan Santamaría.​

En un comunicado de prensa, el sindicato calificó la medida como una “curita” y un “chiste”, y aseguró que es reflejo de la “inoperancia y poca planificación” de la DGAC.

“Vemos la medida de enviar a los vuelos no itinerados a Pavas como una medida reactiva e insuficiente ante la no planificación que corresponde, es una curita en una operación a corazón abierto.

“Aparte de ser una medida insuficiente, nuevamente gracias a la inoperancia y poco planificada acción de Aviación Civil, se convirtió ayer en su primer día de vigencia en un chiste. Todo esto porque Aviación Civil autorizó cerca de 40 vuelos charter entre Pavas y el Coco, lo que igualó la cantidad desmedida de aviones visuales en nuestra principal terminal aérea”, afirmó el gremio.

La decisión, anunciada el viernes anterior por el ministro de Transportes, Luis Amador, responde a la saturación que el Juan Santamaría ha presentado en las últimas semanas, problema que según el jerarca se intensifica con vuelos como estos, que no tienen un horario fijo y que, por lo tanto, dificultan las operaciones.

Lea también Nacional Vuelos no itinerados serán desviados al Tobías Bolaños ante saturación del Juan Santamaría El sábado anterior se presentaron largas filas en la pista del aeropuerto de Alajuela, pese a las cuales, el gestor de la terminal negó registrar una afectación de sus operaciones.

"Dicho aeropuerto, durante diciembre, ha visto un incremento sustancial en la cantidad de vuelos que aterrizan en él. Ha sido tal, que al analizar la estadística, nos dimos cuenta de que en momentos del día se ha superado la capacidad que el aeropuerto tiene para operar de una manera segura", señaló el jerarca ese día.

Para el sindicato, sin embargo, resulta “increíble” que no se pueden insertar estos vuelos no itinerados en horarios que no sean pico.

“Es nuestro pensar que la DGAC cede ante intereses que no necesariamente son afines a la seguridad operacional y no ante la planificación de los departamentos correspondientes de la DGAC”, aseveró el sindicato.

¿Qué dicen las autoridades?

La Dirección General de Aviación Civil se defiende de las críticas y asegura que el nuevo sistema funcionó "sin demoras ni complicaciones" durante el fin de semana.