Curia Metropolitana advierte sobre extranjero que se hace pasar como sacerdote

“Aclarar que él no es sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, él no fue ordenado sacerdote por un obispo en comunión con el Santo Padre, con el papa Francisco, dentro de la denominación cristiana a la cual él pertenezca, podría llamarse sacerdote, pero aclaramos que no es un sacerdote de la Iglesia Católica.