¡Cuidado! Vuelve modalidad de estafa con “falsa multa de parquímetro”

Conductores alertan a la población sobre el regreso de la modalidad de estafa conocida como la “falsa multa de parquímetro”, la cual consiste en colocar un documento en el parabrisas de los vehículos.

El papel aparece con el título “Vehículo en infracción”, seguido de la frase “Usted se estacionó mal” y un código QR acompañado de la instrucción: “Para ver su multa escanee el código”. Sin embargo, se trata de un fraude diseñado para engañar a los conductores.

Esta modalidad ha sido reportada en diversos países de América Latina y Europa, y recientemente se han registrado casos en los cantones de Pérez Zeledón y San Carlos.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no escanear estos códigos y denunciar cualquier intento de estafa.