¡Cuidado! ¿Lo han llamado para estadía gratis en hotel, pero tiene que ir a una cita?

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) advirtió sobre una modalidad de estafa telefónica que circula en el país, en la que se ofrecen estadías gratuitas en hoteles como parte de una supuesta promoción vinculada al programa “Vamos a Turistear” (ver video adjunto de Telenoticias).

Según reportes recientes, los estafadores llaman a personas afirmando que han ganado cuatro días y tres noches en el hotel de su elección, sin haber participado en ningún sorteo. Para hacer efectiva la “promoción”, solicitan que la persona acuda presencialmente a un establecimiento, lo que genera dudas sobre la legitimidad de la oferta.

El ICT aclaró que no realiza este tipo de promociones ni solicita información confidencial por vía telefónica. Además, instó a la ciudadanía a verificar cualquier oferta turística únicamente a través de sus canales oficiales, como www.ict.go.cr y www.vamosaturistear.com.

Expertos en seguridad advierten que ofrecer beneficios no solicitados, exigir presencia física y condicionar la entrega de premios son patrones comunes en estafas comerciales. Por ello, las autoridades recomiendan no brindar datos personales ni acudir a citas sin confirmar la autenticidad de la empresa y la promoción.