¡Cuidado le bajan las placas! Cierre de Cosevi impedirá recuperarlas hasta enero

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se encuentra cerrado desde el 19 de diciembre de 2025 y regresará a sus deberes el próximo 5 de enero de 2026, en horario de 7 a. m. Por eso, los conductores deben evitar que le retiren las placas en estos días de diciembre, ya que, de lo contrario, podrían recuperarlas hasta enero.

Es decir, si le quitan las matrículas hoy por estar parqueado en un lugar incorrecto, pasaría el fin y principio de año sin poder usar su vehículo.

Tome en cuenta que aunque muchos trabajadores de Gobierno ya están de vacaciones, no así la Policía.

“Especialmente porque la Policía mantiene una operación permanente a lo largo de todo el fin de año y aquellos conductores que infrinjan la ley o que en algún operativo haya alguna razón para retirarle la placa, pues la Policía va a proceder y el conductor podría echar a perder el paseo de fin de año con la familia o pasar algunas dificultades durante estos días, mientras espera que llegue enero y recupera la placa”, aseguró Marcelo Solano, director de la Policía Municipal San José.

Si le retiran las placas, recuerde que primero debe pagar la multa y luego sacar la cita en la página cosevi.go.cr. Si no tiene espacio previo, no se le atenderá de forma presencial.